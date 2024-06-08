مفاجأة.. شيرين رضا لم تعتزل الفن| لن تصدق سبب تصريحها "كفاية بقى"

كشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين رضا حقيقة اعتزالها الفن، بعد الضجة التي صاحبت منشورها الغامض صباح اليوم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

حقيقة اعتزال شيرين رضا



نفى المصدر اعتزال شيرين رضا، مشيرًا إلى إن منشورها حول الاعتزال كان جرءًا من حملة إعلانية لشركة اتصالات شهيرة بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني.



تفاصيل اعلان شيرين رضا الجديد

وبحسب المصدر، يبدأ الإعلان بصدمة ماجد الكدواني بخبر اعتزال شيرين رضا، ومن المقرر أن يعرض اعلان شيرين رضا خلال الأيام المقبلة على مختلف القنوات الفضائية ومنصات السوشيال ميديا.



وأعلنت النجمة شيرين رضا الاعتزال خلال منشور غامض شاركته عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، الذي فسره البعض بأنها قررت اعتزال الفن والتمثيل على الرغم من عدم توضيحها أي تفاصيل في تصريحها.

شيرين رضا تعلن اعتزال الفن

وكتبت شيرين رضا: "كفاية بقى .. قررت الاعتزال".

