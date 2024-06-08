تتجاوز الـ100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار الفراخ، أسعار البيض، لهذه الكلمات يبحث المواطنين عبر محركات البحث عن أسعار اللحوم البيضاء، التي شهدت تفاوت خلال الأيام الماضية، إذ تتجاوز أسعار الفراخ البيضاء حاجز الـ 100 جنيهًا في الأسواق.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الدواجن والبيض في المزرعة وللمستهلك.

أسعار الدواجن

كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن: 99 جنيها.

كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك: تتراوح ما بين 105 لـ 110 جنيهات.

كيلو الفراخ البيضاء الأمهات في المزرعة: 75 جنيهًا.

كيلو الفراخ البيضاء الأمهات للمستهلك: 85 جنيهًا.

كيلو الفراخ البلدي في المزرعة: 120 جنيهًا.

كيلو الفراخ البلدي للميتهلك: يتراوح ما بين 125 لـ 128 جنيهًا.

كيلو الفراخ الساسو الحمراء في البورصة: 99 جنيهًا.

كيلو الفراخ الساسو الحمراء للمستهلك: يتراوح ما بين 105 لـ116 جنيهًا.

كيلو الشيش طاووق: يتراوح ما بين 180 لـ200 جنيها.

كيلو الأوراك: يتراوح ما بين 125 لـ 135 جنيهًا.

كيلو الكبدة: 95 جنيهًا.

كيلو صدور الفراخ: 136 جنيهًا.

كيلو الأجنحة: يتراوح ما بين 65 لـ 75 جنيهًا.

كيلو الهياكل: يتراوح ما بين 50 لـ60 جنيهًا.

كيلو البانية: يتراوح ما بين 215 لـ 220 جنيهًا.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض بالمرزعة: 125 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض للمستهلك: 135 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر بالمزرعة: 133 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر للمستهلك: 140 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي بالمزرعة: 140 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي للمستهلك: 145 جنيهًا.