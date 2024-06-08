أول تعليق من حلا شيحة بعد شائعات ارتباطها من أحمد سعد: "لا يهمني"
آثارت النجمة حلا شيحة، الجدل من جديد بعد نشرها مجموعة من الصور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ظهرت خلالها أنيقة.
وعلقت حلا شيحة، على الصور قائلة: "احلي حاجة ساعات اللخبطة و الطبيعة زي ما هي و الجنان اللذيذ و العفوية من غير حسابات . بيسألوني ازاي أنتي شكلك كدة و زي ما أنتي هو ده السر".
واضافت "قيمتك الحقيقية أنت الإنسان مش مكانك و لا مركزك و لا شهرتك قيمتك الحقيقية روحك و طاقتك الإيجابية و حبك للخير لكل الناس.
وتابعت قائلة: "بحب نفسي زي ما هي.. أنا لا أنشر للحصول على المزيد من المتابعين، لا يهمني".
وكانت قد تصدر النجمة حلا شيحة، محركات البحث "التريند" خلال الايام الماضية بعد مجموعة الصور التي انتشرت من حفل زفاف النجمة جميلة عوض، وجمعتها مع النجم أحمد سعد، الأمر الذى اعتقده البعض عن وجود علاقة ارتباط بينهما.
ارتباط حلا شيحة وأحمد سعد
وقالت شيحة، خلال تصريحات صحفية :"كنت بسلم عليه عادى وصورة عادية اتصورناها فى الفرح".
أخر أعمال حلا شيحة
وكانت قد شاركت حلا شيحة موسم دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بدورها الذي قدمته في العمل.
أبطال مسلسل إمبراطورية ميم
المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.
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