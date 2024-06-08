السبت 08 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يستغل الصمت الدولي والدعم الأمريكي ويستمر بجرائمه

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأمريكي من أجل استمرار جرائمه التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

تصريحات عاجل من الرئيس الفلسطيني:

وأوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية.

وحملّت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مجازر الاحتلال في مخيم النصيرات، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف هذه الحرب التي ستدمر كل شيء وتدفع بالأمور نحو مرحلة خطيرة لن تحقق الأمن.

عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على المُحافظة الوسطى بغزة

 وفي سياق آخر، استُشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، اليوم السبت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف، برًا وبحرًا وجوًا، على المحافظة الوسطى من قطاع غزة والتي تشهد عدوانًا غير مسبوق.

 وقالت مصادر طبية إنه استشهد حتى اللحظة 15 شخصًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال المحافظة الوسطى خصوصًا مخيم النصيرات.

 وشن طيران الاحتلال غارات على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.. كما استشهد عدد من الأشخاص وأصيب العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار في المغازي والنصيرات، والبريج، والزوايدة، وأطلقت طائرات "كواد كابتر" المسيرة الإسرائيلية النار بشكل عشوائي على المواطنين في عدد من الشوارع، بمخيم النصيرات.

 وفي مخيم البريج، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 مواطنين، وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلًا.. وأطلقت طائرات الاحتلال القنابل الدخانية بكثافة على طول شارع البحر غرب مُخيم النصيرات.

ويواجه مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح صعوبة بالغة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من الشهداء والجرحى التي تأتي تباعا نتيجة القصف المتواصل والعشوائي، كما يواجه نقصا حادا في الأدوية، والمستهلكات الطبية، والوقود، بالإضافة إلى توقف المولد الكهربائي الرئيسي.

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