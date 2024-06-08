النيابة: لا شبهة جنائية في وفاة مسن بالمرج

كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة بالمرج، حول العثور على جثة مسن مشنوقًا داخل محل سكنه بالمرج بعدم وجود شبهة جنائية وأن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي واكتئاب دفعه للتخلص من نفسه.

وكانت قد كلفت النيابة العامة بالقاهرة، بالتحقيق حول واقعة إنهاء مسن حياته شنقًا داخل مسكنه بمنطقة المرج.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لمسن معلقة بحبل داخل مسكنه بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية تبين وجود جثة مسن يبلغ من العمر 64 عامًا مالك محل بقالة، وبسؤال أولاده قالوا إنه يعاني من أزمة نفسية نتيجة مرضه وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

فى سياق اخر فقد كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث من رجال مباحث قسم شرطة أكتوبر لضبط السائق التابع لشركة توصيل شهيرة المتهم بالتحرش بسيدة بمدينة 6 أكتوبر.

كانت مُدرسة حررت محضرًا ضد سائق سيارة تابع لإحدى شركات التوصيل الشهيرة، اتهمته بـالتحرش بها ومحاولة لمس جسدها، أثناء توصيلها إلى مقر عملها بأكتوبر.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من سيدة تدعى "فاطمة.خ"، تعمل مدرسة بإحدى المدارس، بدائرة القسم، مفاده تعرضها للتحرش من قبل أحد سائقي سيارات التوصيل الشهيرة.

وقالت فى بلاغها، إنها طلبت السيارة من أمام منزلها بمنطقة الشيخ زايد، لتوصيلها إلى المدرسة محل عملها بدائرة القسم، ولاحظت أنه تعمد إطالة الطريق وعدم السير فى الطريق المختصر للمدرسة، مضيفة: "فضل يلف من طرق تانية، وفى نص الطريق لقيته بيلف إيده ويلمس رجلي وأنا قاعدة على الكنبة اللى ورا".

كما قررت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين مزرعة خيول شهيرة في الجيزة وتعدوا على صاحبها، وعدد من العاملين بالمزرعة، لجلسة 14 يوليو للفصل في طلب الرد.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 135400 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة ، أن المتهمين " ع. س" ، و" ن. ن" ، و" ا. ن" ، و"ح. ع"، و"ت. إ، " و" ع. م" ، و"ا. م" ، و" م. م" ، في يوم 30/ 10/ 2023 بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، استعرضوا وآخرين مجهولين القوة وهددوا بالعنف ضد أديب، ب،ن، وفراج، ف، وسيد، م،أ، ومحمد،ه، وعمر،ح، وأحمد،ط، محمود،م، وأحمد، م،ع، وأحمد،ش، أسامة،ا، ومحمد، ح، وعبدالمنعم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء تالية الوصف ملوحين بها وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم.

وأشارت التحقيقات ، أن المتهمين بذات الزمان والمكان سرقوا وآخرين مجهولين المتقولات والأموال المملوكة للمجنى عليهم عن طريق الإكراه الواقع عليهم وكان ذلك ليلا بأن تسوروا جدار مسكن المزرعة، وكسروا الباب ، وما أن اظفروا بهم حتى وثقوا أيديهم متعدين عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء تالية الوصف لتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على منقولاتهم وأموالهم وفروا هاربين.