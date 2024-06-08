جهود أمنية لضبط سائق توصيل متهم بالتحرش

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث من رجال مباحث قسم شرطة أكتوبر لضبط السائق التابع لشركة توصيل شهيرة المتهم بالتحرش بسيدة بمدينة 6 أكتوبر.

كانت مُدرسة حررت محضرًا ضد سائق سيارة تابع لإحدى شركات التوصيل الشهيرة، اتهمته بـالتحرش بها ومحاولة لمس جسدها، أثناء توصيلها إلى مقر عملها بأكتوبر.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من سيدة تدعى "فاطمة.خ"، تعمل مدرسة بإحدى المدارس، بدائرة القسم، مفاده تعرضها للتحرش من قبل أحد سائقي سيارات التوصيل الشهيرة.

وقالت فى بلاغها، إنها طلبت السيارة من أمام منزلها بمنطقة الشيخ زايد، لتوصيلها إلى المدرسة محل عملها بدائرة القسم، ولاحظت أنه تعمد إطالة الطريق وعدم السير فى الطريق المختصر للمدرسة، مضيفة: "فضل يلف من طرق تانية، وفى نص الطريق لقيته بيلف إيده ويلمس رجلي وأنا قاعدة على الكنبة اللى ورا".

كما قررت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين مزرعة خيول شهيرة في الجيزة وتعدوا على صاحبها، وعدد من العاملين بالمزرعة، لجلسة 14 يوليو للفصل في طلب الرد.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 135400 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة ، أن المتهمين " ع. س" ، و" ن. ن" ، و" ا. ن" ، و"ح. ع"، و"ت. إ، " و" ع. م" ، و"ا. م" ، و" م. م" ، في يوم 30/ 10/ 2023 بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، استعرضوا وآخرين مجهولين القوة وهددوا بالعنف ضد أديب، ب،ن، وفراج، ف، وسيد، م،أ، ومحمد،ه، وعمر،ح، وأحمد،ط، محمود،م، وأحمد، م،ع، وأحمد،ش، أسامة،ا، ومحمد، ح، وعبدالمنعم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء تالية الوصف ملوحين بها وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم.

وأشارت التحقيقات ، أن المتهمين بذات الزمان والمكان سرقوا وآخرين مجهولين المتقولات والأموال المملوكة للمجنى عليهم عن طريق الإكراه الواقع عليهم وكان ذلك ليلا بأن تسوروا جدار مسكن المزرعة، وكسروا الباب ، وما أن اظفروا بهم حتى وثقوا أيديهم متعدين عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء تالية الوصف لتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على منقولاتهم وأموالهم وفروا هاربين.

وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، بالسجن المشدد 5 سنوات، لمتهم في إعادة محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم".

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط فى أحداث شغب "كفر حكيم" بكرداسة.

ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع فى القتل، إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وفى سياق اخر فقد جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.

وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.

ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض نصل معدني.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.