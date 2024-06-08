محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الرصف

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مسائيا لتذليل كافة المعوقات والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير في الموعد المحدد وطبقا لأعلى المعايير بطريق كفور بلشاي كفر الزيات - بسيون و طريق الشين- قطور ، وذلك عقب الجولة الصباحية التي قام بها للوقوف على مستجدات الاعمال بالطريقين .

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مديرية الطرق ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال و العمل على مدار الساعة للانتهاء من الطريقين والذي جاء رصفهم استجابة لمطالب أهالي مركزي قطور وكفر الزيات بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريقين.

كما وجه المحافظ رؤساء مركزي كفر الزيات وقطور على متابعة الأعمال يوميا للانتهاء منها في أسرع وقت لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال.