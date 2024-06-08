وزير التموين: ضخ 150 طن يوميا من اللحوم الطازجة بــ1500 منفذ

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة على أتم استعداد لعيد الأضحى المبارك، وفي تقرير تلقاه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما يقارب 150 طن يوميا.

كما يتم ضخ 5 ألاف رأس من اللحوم الضأن المبردة و 5 ألاف رأس خراف حية تم ضخها بالشوادر التي جهزتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، ان الوزارة أنشأت غرفة علميات مركزية لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية من توافر الخبز المدعم والسياحي والتزامهم بالأسعار والاوزان المقررة ، وصرف السلع التموينية واسطوانات الغاز ومحطات الوقود.

ونوه أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير انشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين والإدارات التابعة أيضا.

واكد المتحدث الرسمي ان المجمعات الاستهلاكية تعمل يوم وقفة عيد الاضحي المبارك وأول وثان وثالث أيام العيد بالإضافة الي ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية إضافة الي 60 ألف طن زيت طعام ، و 20 ألف طن مكرونة ، و 15 ألف طن ارز ، مؤكدا ان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بالمرور الدائم علي كل الأنشطة التموينية والأسواق للتأكد من وفرة السلع وجودتها .