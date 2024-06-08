طرح البوستر الرسمي لمسرحية "العيال فهمت".. شاهد

طرح الفنان ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي، بوستر العمل المسرحي الجديد المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التوصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

أبطال مسرحية العيال فهمت

ومن المقرر عرض العيال فهمت، على مسرح ميامي، كتابة طارق علي - أحمد الملواني وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور، وبطولة رامي الطومباري، رنا سماحة، عبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب، محمود الهنيدي ورانيا النجار، والمسرحية معالجة غنائية كوميدية للفيلم الامريكي "صوت الموسيقى"، والمسرحية في تناولها الجديد تتناول الفجوة بين الأجيال.



العيال فهمت" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وهي مسرحية كوميدية موسيقية، تلقي الضوء على الفجوة بين الأطفال.

أسباب اعتذار تامر فرج عن مسرحية العيال فهمت

وكان اعتذر الفنان تامر فرج، مؤخرا عن مشاركته بعرض "العيال فهمت" بعد إجراء عدة بروفات والتحضير له، وذلك نظرا للمعوقات البيروقراطية والمضايقات الإدارية التي طالما تحملها من مسرح الدولة ولم يعد باستطاعته تحملها أكثر من ذلك، متمنيا التوفيق للعرض وصنَّاعه.