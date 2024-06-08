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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ساليبا: "أنا من أفضل 3 مدافعين في الدوري الإنجليزي"

ساليبا
ساليبا

أكد ويليام ساليبا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، أنه يعد من أفضل 3 مدافعين في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

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وأشاد مدافع الجانرز أنه قدم مستوى جيد للغاية خلال الموسم المنصرم، مشيرًا إلى أنه ليس الرجل الذي يتحدث كثيرًا.

تصريحات ساليبا

تحدث ساليبا في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "كان لدي مستوى جيد للغاية هذا الموسم، أشعر وكأنني وصلت إلى مرحلة فارقة فيما يتعلق بالاتساق".

وتابع: "أنا لست الرجل الذي يتحدث كثيرًا، لكنني أتحدث أكثر فأكثر".

وأكمل: "أعتقد بأنني واحد من أفضل 3 مدافعين في الدوري الإنجليزي، عندما تكون هناك مواجهة فردية مع لاعب وتراه ينسحب ويبعد الكرة ليتجنب المواجهة، يكون الأمر ممتعا".

بينما تحدث عن المنافسة التي كانت مع مانشستر سيتي، فقال: "خضنا ضدهم ثلاث مرات الموسم الماضي وجعلناهم يعانون، لاعبيهم يشعرون ونحن كذلك أننا اقتربنا منهم، والموسم المقبل سنحظى بحرب أفضل معهم".

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