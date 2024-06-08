زياد طارق يتأهل لنهائي سباق 50م حرة ببطولة ليموج الدولية للسباحة البارالمبية

رقم إفريقي جديد..

نجح زياد طارق لاعب منتخب السباحة البارالمبي في التأهل إلى نهائي سباق 50م حرة في بطولة ليموج الدولية للسباحة البارالمبية والمقامة في الفترة من 4 إلى 10 يونيو الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس.



وتمكن زياد من التأهل لنهائي سباق 50م حرة برقم 25:12 ثانية ليحقق بذلك رقم إفريقي جديد في إنجاز تاريخي للاعب البطل، الذي تمكن في وقت سابق من التأهل إلى الدورة البارالمبية باريس 2024.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة الدولية كلًا من: ملك حسين، آية الله أيمن، زياد كحيل، زياد طارق، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة شريف حبيب المدير الفني، وعمرو أبوالدهب المدرب، وعماد مدبولي مدرب وإداري، فيما يرأس البعثة الدكتور أحمد آدم نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.