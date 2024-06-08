صبحي يشيد بإنجاز واستجابات وزارة الرياضة في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتحقيق وزارته نسبة إنجاز واستجابات مميزة في الرد ومعالجة شكاوى المواطنين بنسبة 99.62% خلال شهر مايو من عام 2024. وأعرب الوزير عن شكره لفريق عمل خدمة المواطنين بالوزارة على جهودهم.

وجه الدكتور أشرف صبحي بتعظيم الجهود لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها ومعالجة أسبابها بأسرع وقت ممكن، بهدف تحقيق أفضل استجابات للشكاوى والطلبات وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير جودة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ياتي هذا الإنجاز البارز إلى الاهتمام والدعم الذي يوليه الوزير لتلبية احتياجات المواطنين، وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الوزارة. وقد ساهم فريق العمل بالإدارة، المكون من الموظفين والمتطوعين، في تحقيق هذه النتائج المميزة.

يأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير خدمات متميزة وفعالة للمواطنين، وتحقيق رضاهم وتلبية احتياجاتهم. تعكس هذه النسبة العالية للإنجاز والاستجابة التزام الوزارة بالتحسين المستمر وتوفير بيئة ملائمة للشباب والرياضة في البلاد.