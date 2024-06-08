نصائح الدكتور هاني الناظر لحجاج بيت الله الحرام

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمعهد القومي للبحوث، الذي رحل عن عالمنا في فبراير 2024، عدد من النصائح لحجاج بيت الله الحرام العام الماضي 2023، لإتمام مناسك الحج دون التعرض لأزمات صحية.

وقال الناظر، إن الحجاج من أصحاب الأمراض المزمنة يجب عليهم زيارة الطبيب المعالج لهم قبل السفر للأراضي السعودية للاطمئنان على صحتهم وإجراء الفحوصات الطبية، فضلًا عن الحصول على كافة التطعيمات اللازمة والتي توجه بها وزارة الصحة لزوار بيت الله الحرام.

مكونات شنطة الحج

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية الراحل، أن الحاج يجب أن يجهز شنطة طبية لا تفارقه طوال فترة الحج تحتوي على كريم واقي للشمس بدون رائحة، شمسية، كريم مضاد للالتهابات، مطهر، كريمات مضادة للتسلخات، أقراص مسكنة للصداع، وذلك لتكون إسعافات أولية لأي مشكلة صحية يتعرض لها.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامات طوال فترة الحج للحماية من العدوى بالفيروسات أو الأمراض المعدية، فضلًا عن ضرورة استخدام الشمسية باستمرار للوقاية من أشعة الشمس وحماية الجلد من الالتهابات والحروق، مضيفًا: الالتزام بالجلوس في المخيمات وعدم الخروج منها إلا للضرورة.

ونصح حجاج بيت الله الحرام بضرورة شرب الماء باستمرار بكمية لا تقل عن 3 لتر في اليوم الواحد، والابتعاد عن الأكلات الدسمة وعدم الإكثار من الدهون واللحوم، وتناول سلطة الخضراوات، والفاكهة.

أما عن إصابة بعض الحجاج بضربات الشمس، شدد بضرورة التوجه للعيادات على الفور عند الشعور بصداع وتعرق وارتفاع حرارة الجسم ودوخة وقيء.

عيد الأضحى المبارك

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، يوم الخميس الماضي، أن أمس الجمعة الموافق 7 يونيو هو بداية شهر ذي الحجة، ويوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو وقفة عرفات، ويوم الأحد الموافق 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتوافد أفواج الحجاج المصريين على الأراضي السعودية المقدسة لآداء فريضة الحج أحد أركان الإسلام الخمس، والتي يعود منها المسلم كيوم ولدته أمه.