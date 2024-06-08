رئيس الإدارة المركزية الأزهرية يعتمد نتيجة الإعدادية بالإسكندرية

اعتمد ت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 69% من المتقدمين للامتحانات هذا العام، وذلك بتراجع 2% عن العام الماضي الذي شهد حينها نسبة نجاح 71%.

اكدت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بإحصاء نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024 تبين أن أعداد الطلاب المتقدمين بلغ 3033، بنسبة نجاح 69%.

وطبقا لبيان من الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر، فقد تفوقت الفتيات على البنين، إذ بلغت نسبة نجاح الفتيات 86.74%، والبنين على 74.33، وأن إحصاء نتيجة الدور الأول للشهادة الابتدائية للعام 2023 - 2024 للمتقدمين للامتحانات بلغ 2461 طالبا، بالإضافة إلى 4 مكفوفين بنسبة نجاح 74.33%، فيما بلغ عدد الفتيات المتقدمات 2303 طالبات، بنسبة نجاح 86.74%.

ورُفعت النتيجة إلكترونيا تيسيرًا على طلاب الأزهر، وذلك من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة بسهولة ويسر، كما يمكن أيضا معرفتها من خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.

الجدير بالذكر ان موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم وخاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية العامة، فجميع الطلاب يترقبون هذه النتيجة ليتعرفوا على الدرجات التي قاموا بتحصيلها ومدى الأهداف التي قاموا بتحقيقها، فتعد هذه المرحلة من المراحل المهمة جيدًا لأنها ستحدد لهم مسيرتهم التعليمية،