صرف الإسكندرية تنظم ورشة عمل التداول الآمن للحمأة

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل التداول الآمن للحمأة.

افتتح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورشة العمل بحديثه عن المجهودات التي تبذلها شركة صرف الإسكندرية والخبرات المتراكمة لديها في موضوع مأمونية تداول الصرف والحمأة والتي انعكست على المجتمع السكندري بالإيجاب وأدت الي تحسن الحالة البيئية والصحة العامة.

وأوضح أهمية التطبيق الكامل لمأمونية تداول الصرف الصحي باعتبارها منهجية لإدارة وتقييم المخاطر في منظومة الصرف الصحي للتداول الآمن مع الحمأة وتعظيم الاستفادة من إعادة استخدام الحمأة.

كما أشار إلى مشروع هاضم الحمأة بمحطة التنقية الشرقية ومدي الاستفادة منه في إنتاج الكهرباء، والذي يعد من أفضل وأحدث الممارسات لتحقيق مأمونية تداول الحمأة وتعظيم الاستفادة منها.

وأشاد بمجهودات قطاع المعامل والجودة في ذات الصدد وأشار الدكتور أحمد النظامي رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الورشة تعد بداية لسلسلة ورش عمل تهدف لتبادل الخبرات مع الشركات التابعة لتحقيق مأمونية تداول الحمأة لحماية الاستثمارات واستدامتها

وأكد الدكتور محمود عبد الرحمن مدير إدارة سلامة مأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي بالشركة القابضة، أهمية إعداد وتنفيذ الخطط في صورة متكاملة لكافة مراحل نظام الإمداد لما لها مردود قوي في تطبيق نهج الشركة القابضة في الحفاظ على استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية لقطاع المياه والصرف من ناحية ومن ناحية أخري الحفاظ على تقديم خدمات ذات جودة ومستدامة للمواطنين.

شارك في ورشة العمل التي استمرت لمدة ٤ أيام تضمن زيارة ميدانية لموقع ٩ن وهاضم محطة التنقية الشرقية شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – المنوفية – القليوبية – المنيا – أسيوط)