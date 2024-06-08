نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بأسيوط وناصر الجديدتين

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية بمدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة " غرب أسيوط " بمحافظة أسيوط، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وموقف تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحي، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقي - معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس هيثم أبوحمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، والمهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "

واستهل المهندس أمين غنيم، زيارته بمدينة أسيوط الجديدة، بعقد اجتماع مع مسئولي الجهاز، للتأكيد على ضرورة التفاني في العمل وعدم التهاون مع أي تقصير يعرقل سير التنمية بالمدينة، بجانب الاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ثم تفقد المهندس أمين غنيم، ومرافقوه محطة تنقية مياه مدينة أسيوط الجديدة، والتي تعمل بطاقة إنتاجية ٥٢ ألف م٣ / يوم، وتجول بمباني المروقات والطلمبات والمرشحات والمعامل، وأكد على متابعة شركات التشغيل والصيانة وطاقم التشغيل والنظافة، ورفع كفاءة بعض المباني وتطبيق كافة التعليمات الواردة من وزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة لسكان المدينة٠

وعقب ذلك، تفقد نائب رئيس الهيئة، محطة الصرف الصحي بالحي الأول بالمرحلة العاجلة ورافع ٣ بمنطقه توسعات جنوب شرق، مروراً بمنطقة ٣٧٥ فدانا، والجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، كما تفقد عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة ٢٢٦ فدانا.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على الاهتمام بمستوى النظافة والأرصفة وغلق أي أبواب لوحات كهرباء مفتوحة، والتنسيق مع شركة الكهرباء وعمل لجان للمرور وتقارير متابعة لضمان وتأمين أخطار الكهرباء، والاهتمام بأعمال الزراعة بالمحاور الرئيسية والحدائق والمسطحات الخضراء وأعمال النظافة وصيانة الطرق، وعدم التهاون مع الشركات المتقاعسة والتعامل معها بكل حزم والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروعات.

ثم انتقل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، لتفقد معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز للمشروعات الجارية بمدينة أسيوط الجديدة، لتذليل أي عقبات ودفع العمل بالمشروعات.

وفي مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، اطَّلع المهندس أمين غنيم، على عرض توضيحي مختصر مدعم بالصور يوضح وضع المدينة الحالي، والمشروعات المنفذة والجارية بالمدينة، والمشروعات المقترحة لتنمية المدينة.

ثم قام المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، بجولة تفقدية بالمشروعات الجارية، مثل: محطة تنقية المياه ومركز الشباب، وعمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وذلك بحضور مسئولي الجهاز، والشركات العاملة بمشروعات المرافق والطرق والإسكان والخدمات.

وخلال تفقد مركز الشباب بالمدينة، أكد المهندس أمين غنيم، علي جميع القائمين بالأعمال من مسئولي الجهاز والمكتب الإستشاري والشركات المنفذة، بضرورة اتباع كافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية القياسية والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة، وضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال لتسليمها لاستقطاب أكبر عدد من السكان وتحقيق الهدف المنشود، موضحاً أن دور هيئة المجتمعات العمرانية الأساسي هو التنمية والتعمير بجانب البناء والتشييد.

وأكد المهندس أمين غنيم، أهمية مشروع محطة المياه بالمدينة، ومراعاة أي تفاصيل منفذة بها بكفاءة وجودة عالية، وكذا أهمية المبادرة الرئاسية " سكن لكل مصريين "، حيث إنها من أهم المبادرات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الدولة، بجانب التأكيد على تذليل أي عقبات للشركات لسرعة إنهاء الأعمال وتسليمها ومراعاة الجودة في التنفيذ.

وفي ختام زيارته، جدد المهندس أمين غنيم، التأكيد على أهمية الزيارات والمتابعة الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، والتي تهدف إلى تقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشدداً على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ فى تحقيق الأهداف المنشودة٠