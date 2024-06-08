مشروع “ها أنا أحقق ذاتي” بسوهاج يشارك في اللقاء الرياضي بشرم الشيخ

يشارك لاعبي المشروع القومي "ها أنا احقق ذاتي" بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج في اللقاء الختامي الرياضي الترويحي الذي تجرى فعالياته بشرم الشيخ خلال الفترة من 7 يونيو إلى 10 يونيو 2024، وذلك في ألعاب خماسي كرة القدم وتنس الطاولة والكاراتيه والنشاط الكشفي.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.



ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي، إن فعاليات البرنامج تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية داخل مدينة شرم الشيخ بما في ذلك رحلة بحرية بالغواصة وزيارة متحف شرم الشيخ والاستمتاع بعروض الدولفين والمنافسات الرياضية وعروض لفرق الكشافة والكاراتيه وجولات حرة في السوق القديم وسوهو اسكوير.



وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتماء للاعبين وتطويرهم من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية ويتسم المشروع بروح العمل الجماعي والتفاعل الإيجابي بين الشباب ويشجعهم على ممارسة النشاط البدني والرياضة كوسيلة لتحقيق تنمية شاملة للذات.

وأكد محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، أن الهدف من المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" هو تنمية المهارات للمشاركين رياضيا وكشفيا وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع في إطار خطة الوزارة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم.