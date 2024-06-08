اعتزال شيرين رضا.. حقيقة أم وسيلة لتصدر التريند

آثارت الفنانة شيرين رضا الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها استوري غامض عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

شيرين رضا تعتزل الفن

وكتبت شيرين رضا، قائلة: "كفاية بقى أنا قررت الاعتزال"، وتساءل الجمهور هل المقصود من هذه العبارة هو اعتزالها الفن أم السوشيال ميديا.

شيرين رضا

واستنتج البعض أن ذلك استغلال للسوشيال ميديا لكي تتصدر به الفنانة شيرين رضا محركات البحث "التريند" .

كما استنتج البعض الآخر أنها تعبر عن استيائها من موقف ما قررت بعده الإفصاح عن غضبها، واعتزال ذلك الموقف.

آخر ظهور لـ شيرين رضا

كان آخر ظهور للفنانة لشيرين رضا، أثناء حضورها الخميس الماضي حفل زفاف الفنانة جميلة عوض على المونتير أحد حافظ، والذي أقيم بالقلعة وسط حضور فني كثيف.

شيرين رضا

آخر أعمال شيرين رضا

آخر أعمال شيرين رضا الدرامية مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني.

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، تسنيم مطر، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، وأسامة الهادي، أميرة أديب، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

معلومات عن شيرين رضا

اسمها بالكامل هو «شيرين محمود رضا»، وهي من مواليد برج السرطان، واسم «الدلع» الخاص بها هو «شيكا».

حاصلة على الشهادة الإعدادية فقط: «أنا معايا الإعدادية بس عشان سقطت في ثانوية عامة.. وكملت دراسة برا، بس في مصر هنا الشهادة المعترف بيها الإعدادية، ودرست تصميم الأزياء في الولايات المتحدة الأمريكية».

بدأت في مجال الإعلانات حيث كانت في العجمي وقابلها المنتج طارق نور وطلب منها تصوير إعلان على البحر ووافقت، مشيرة إلى أنها شاركت في عدد من الإعلانات ولكنها سافرت للخارج بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة وذهبت للخارج.

عادت من السفر بعدما أقنعها والدها بالعودة للمشاركة في فوازير رمضان.

شيرين رضا

تعرفت على الفنان عمرو دياب وعمرها 14 عاما، حينما شاركت في إعلان معه وبعدها كان لهما أصدقاء مشتركين حتى تزوجا، معتبرة أن عمرو دياب رومانسي.

ابنتها الكبرى نور تجاوز عمرها 28 عاما، ومتوفقة في دراستها.

تزوجت بعد انفصالها عن عمرو دياب بعامين، وانفصلت بعدها، مؤكدة أنها قررت عدم الزواج مرة أخرى «بطلت أتجوز».

أهدت الفنان أحمد السقا «كلب بلدي» عندما ذهبت لهم في عزومة على الإفطار في رمضان، حيث وجدت سيدة وطفل يجران كلب بلدي مربوط بحبل، فنزلت من سيارتها وتشاجرت معهما وحصلت منهما على الكلب وأهدته للسقا.

لديها في منزلها 50 قطة وكلبين وعصفورة.

نباتية ولا تأكل اللحوم والأسماك مطلقًا وتأكل الفول بشكل يومي.

شيرين رضا



