محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الداخلية في مراكز والمدن

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك ضمن خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الاطار، تابع السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، انتظام سير أعمال الرصف الجارية بشارع الإدارة التعليمية على مساحة مسطحة 1750 م2 من إجمالي مساحة 51 الف متر مربع وبتكلفة إجمالية 18 مليون و 656 ألف جنيه ضمن خطة الرصف للشوارع الداخلية للمركز بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قام بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة منشية السادات والكونت شديد بمدينة الزقازيق على مساحة 15 ألف متر مسطح وبتكلفة اجمالية 3 مليون و300 ألف جنيه والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، وذلك إستكمالاً لجولاته بمراكز ومدن المحافظة.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والتي قاربت علي الانتهاء مشدداً على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعه الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

التقى محافظ الشرقية، بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الإنشاء الجارية بالنصب التذكاري للشهداء والمقام أمام الديوان العام تخليداً لذكراهم وعرفاناً بالجميل لما قدموه من تضحيات غالية فداء للوطن

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة توفير مداخل ومخارج ومعابر آمنه (رامب) لذوي الهمم مع اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة تتناسب مع اعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، ونواب رئيس المركز والأحياء.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بزيارة مفاجئة لقرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك إستمراراً لجولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس المركز باستقدام جليدر لتسوية واستعدال شوارع القرية مع إستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أمر محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة ههيا، بحصر الشوارع الجانبية والضيقة بالقرية وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فوراً في أعمال الرصف والتطوير باستخدام بلاط الإنترلوك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة.

وكلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل لسرعة البدء في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق أمام مدخل القرية والمؤدى لعزبة الشوادفى وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرية لتهيئته أمام حركة السيارات والمارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

شهدت جولة المحافظ بمركز ومدينة ههيا تفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق العدوة - البحر الرابط بين مزلقان العدوة وبحر مويس بمسافة 300 متر وذلك بعد أن تم الانتهاء من رش مادة البيتومين تمهيداً لوضع طبقات الأسفلت النهائية، وكذلك متابعة أعمال فرد السن بطريق مزلقان صبيح بحر مويس بطول 750 متر لإحلاله وتجديده وتوسعته ، وذلك بتكلفة إجمالية 6مليون و300 ألف جنيه.

وشدد المحافظ، على رئيس المركز بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف الجارية وإلزامها بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة تطبيق المواصفات الفنية في التنفيذ مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتحسين البنية التحتية وخاصة في قطاع الطرق والكباري ليشعر المواطن بحجم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تمثل نقله نوعية تُساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن.

رافق محافظ الشرقية في الجولة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والسيد صبحي رئيس مركز ومدينة ههيا.