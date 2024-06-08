فوز هوكي الشرقية «رجال» ببطولة كأس مصر

قدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، التهنئة لمجلس إدارة نادى الشرقية برئاسة الدكتور حمدى مرزوق والجهاز والفني والإدارى واللاعبين، بعد فوز فريق النادي بالمباراة النهائية والتتويج ببطولة كأس مصر، متمنيا دوام التوفيق والنجاح للفريق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل الدعم الذى يشهده قطاع الرياضة بالمحافظة من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وحقق فريق هوكي نادي الشرقية رجال فوزًا كبيرًا على نادى الطائرات فى نهائى بطولة كأس مصر للهوكى بنتيجة 5 - 3، بعد مباراة اتسمت بالأداء القوى والإصرار على تحقيق الفوز ليتوج الفريق بالبطولة التى أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

وأقيمت مراسم التتويج عقب نهاية المباراة، بحضور الكابتن شريف كمال رئيس الإتحاد المصري للهوكي، والدكتور أيمن الباسطي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي، والكابتن تامر حسني عضو الاتحاد المصري للهوكي، وإبراهيم الباجوري المشرف على الفريق وعضو مجلس الإدارة، والدكتور إسلام سمير عضو مجلس الإدارة.

وفي سياق متصل، تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للقاعدة الشعبية؛ تدريب اللياقة البدنية للبنين والبنات بإستاد جامعة الزقازيق، استعدادًا للمشاركة فى اللقاء القمي المجمع على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، تحت اشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن المشروع يستهدف تدريب الشباب على اللياقة البدنية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، وبناء أجسام رياضية والاهتمام باللياقة البدنية للبنين والبنات.

ويُنفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجهيات الدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير عام التنمية الرياضية.