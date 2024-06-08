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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها إلى مطار العلمين في شهر يوليو

مصر للطيران الناقل
مصر للطيران الناقل الوطني

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني عن تشغيل أولى رحلاتها الجوية الي مدينة العلمين بالساحل الشمالى إعتبارًا من يوم الخميس 11 يوليو 2024 علي أن يستمر تشغيل هذا الخط الموسمي حتى نهاية موسم الصيف فى 14 سبتمبر المقبل وفقا للعرض والطلب، صرح بذلك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

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وأضاف زكريا أن الشركة تسير رحلتين من القاهرة الي مدينة العلمين يومي الخميس والسبت علي متن طائراتها من طراز بوينج B737-800 ، حيث تقلع رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي علي رحلة رقم Ms032 الساعة 23:15 علي أن تصل إلي مطار العلمين الساعة 00:25

وتقلع رحلة الشركة  رقم MS033 من مطار العلمين الساعة 01:05  لتصل إلي مطار القاهرة الدولي الساعة 02:15، وذلك في إطار خطة تشجيع حركة السياحة الداخلية والربط بين مدن الجذب السياحى بعضها ببعض داخل البلاد ، وتيسيراً على المسافرين الذين يرغبون في قضاء أجازات الصيف وعطلات نهاية الأسبوع في منطقة الساحل الشمالي.

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