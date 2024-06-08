مصرع سائق فى إنقلاب" توك توك" أمام مزرعة سدس ببنى سويف

لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، بعد انقلاب توكتوك بطريق بني سويف - الفشن الزرعي أمام مزرعة سدس بمركز ببا جنوب المحافظة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب توكتوك بطريق بني سويف - الفشن الزرعي أمام مزرعة سدس بمركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي جثة سائق ويدعي "طلعت.ن.ع " 58 سنة، والتى نقلتها سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، حيث تم إيداعه بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.