خبير تكنولوجي يكشف طريقة حماية حساباتك على مواقع التواصل من الاختراق (فيديو)

كشف المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، خطوات حماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق أو سرقة الحساب.

خطوات حماية حسابات التواصل الاجتماعي

وأضاف طارق خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، والمذاع على قناة صدى البلد، أن حماية الحسابات الشخصية من الاختراق تتمثل في مجموعة من الخطوات تتم من خلال عملية الضبط والإعدادات، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لحماية الحساب من الاختراق.

خطورة تحميل التطبيقات الإلكترونية غير المعروفة

وحذر خبير تكنولوجيا المعلومات، من خطورة تحميل التطبيقات الإلكترونية غير المعروفة والتي قد تكون إحدى وسائل الاختراق التي يلجأ إليها الهاكرز لسرقة حسابات سوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، أكد سابقًا أنه لا يوجد نظام تشغيل آمن بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الثغرات مستمرة ويجب العمل على تغطيتها ببرامج حماية.

وأضاف "طارق" أن الجانب السلبي، هو أن طرق الاختراق زادت ويجب الحذر منه، وهناك طريقة واحدة للكشف عما إذا كانت الهواتف مخترقة أم لا، وعندما تشتري هاتفا يجب أن تتأكد أن حمايته ليست مكسورة.

وتابع خبير أمن المعلومات: "هناك أكثر من طريقة يستخدمها القراصنة لتهكير الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، حيث يجب أن نتأكد من تحديثات النظام، بحيث تكون جديدة، إذ إنها تسد الثغرات أولا بأول ولا تتسبب في إبطاء الأجهزة".

وواصل حديثه، قائلًا: "التحديث بيجي لكل الناس ولكن مش في نفس الوقت، ممكن بعدها بأسبوع أو 10 أيام يجي التحديث لجهازين مختلفين"، مشددًا على ضرورة عدم تثبيت التطبيقات المعدلة .. يجب ألا نثبت أي تطبيق خارج متجرك الرسمي، كما يجب الحذر من الهندسة الاجتماعية، إذ إن الإنسان قد يتحدث عن اهتماماته ومعلوماته الشخصية عبر بعض التطبيقات، بحيث تحصل هذه التطبيقات على كل المعلومات الخاصة بها، وبالتالي لا يجب النقر على أي روابط وهمية".