بروتوكول تعاون�بين الكلية التكنولوچية بالفيوم وشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية

وقعت الكلية التكنولوچية بالفيوم جامعة مصر التكنولوچية الدولية، تحت إشراف صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، برتوكول تعاون مع شركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية بالفيوم.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون ممثل الكلية التكنولوچية الدكتور إسلام الهلالى عميد الكلية وبحضور اعضاء مجلس الكلية وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية و ممثلي شركة يازاكي مصر المهندس أحمد بديوي العضو المنتدب والمهندس أحمد ميشلاوي مدير قطاع الموارد البشرية يازاكي شمال افريقيا و مديري الانتاج والإدارة الفنية .

يأتى توقيع هذا البروتوكول فى اطار أهتمام شركة يازاكي مصر بخدمة المجتمع وسوف يتم بمقتضى هذا الاتفاق تقديم خدمة تدريبية في المجال العلمي لطلاب و خريجي الكلية كما تساهم في توفير فرص عمل للخريجين من الكلية والمدارس التابعة لها .

من المنتظر أن يحتاج مصنع يازاكى إلى ثلاثة الاف مهندس ومساعد وفنى على مراحل مختلفة من خريجى الكلية التكنولوچية بالفيوم.

متابعة موقف توصيل المرافق الى المصنع

و فى وقت سابق تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مع مختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، موقف توصيل شبكات المرافق، لمصنع "يازاكى" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بمنطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، كأول منطقة إستثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

وجه المحافظ بوضع خطة أسبوعية تشمل المدخلات من جميع الأطراف ذات الصلة، لحصر كافة الأعمال التي تم نهوها، والأعمال المتبقية، بالإضافة لحصر المشكلات والعمل على حلها، وذلك لوضع صورة حقيقية معبرة عن الواقع لتنفيذ المشروع.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق بشكل دوري ودائم مع جميع الجهات ذات الصلة، حتي يتسنى الإنتهاء من جميع أعمال المرافق، والتأكد من جاهزية الموقع تجنباً لحدوث أية تعارضات خلال العمليات الإنشائية للمصنع ، موجهاً مسئولي الإتصالات بسرعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لمراجعة كافة التصاريح والأوراق اللازمة لعمل عدايات كابلات الاتصالات للمنطقة، بجانب التنسيق مع هيئة الطرق لسرعة إنجاز الأعمال، مؤكداً على الجدية وسرعة تنفيذ أعمال مختلف شبكات المرافق، وإنهاء الأعمال المنوط بها كل جهة خلال المدة الزمنية المحددة.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالتنسيق مع مسئولي الجهات ذات الصلة، بإعداد بيان تفصيلى وجدول زمني للانتهاء من الأعمال بشكل كامل، متضمنة الأعمال العالقة بعدايات الصرف الصحي، وكذا مواعيد توريد طلمبات الصرف، وذلك للإلتزام بموعد بدء تشغيل خطوط الإنتاج بالمصنع، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة إنشاء العدايات، خاصة قبل البدء في تنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع المار بالمنطقة، مؤكداً على أهمية تسخير كافة الجهود لتنفيذ المشروع، كأحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الفيوم.

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