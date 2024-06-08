الدقهلية تناقش التجهيزات النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

عقد أحمد والي وكيل مديرية التعليم بالدقهلية، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية و رؤساء لجان الثانوية العامة للوقوف علي آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمد لطفي رئيس الكنترول وأسامة العشري رئيس لجنة الادارة قطاع المنصورة.

وتطرق الاجتماع لجميع الجوانب والتعليمات والإرشادات الخاصة بالعملية الامتحانية وكذلك طرق معالجة أي مشكلة في مهدها بالتعاون مع كافة الجهات على جاهزية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي من المقرر أن تبدأ الاثنين القادم، العاشر بالمواد غير مضافه للمجموع حيث يؤدي ٥٦ ألف و٢٩٩طالب وطالبة، موزعين(٣٧٤٩٢ بالقسم العلمي شعبة العلوم، و٨٠٣٠ بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و١٠٤٤٩ بالشعبة الأدبية، و١٣١ دمج و٩ مكفوفين و٢ بالجنة الأورام و٦ بالجنة سجن جمصة و٣٢٣ طلاب التعليم الدولى امام ١٥٠ لجنه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى ١٥٤ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية

وشدد وكيل مديرية التعليم بالدقهلية، على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير قبل وبعد انتهاء اليوم الامتحاني، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تم توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات والكاشف الحراري، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان

وكلف وكيل مديرية التعليم بالدقهلية، مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور على اللجان ، للتأكد من الإنتهاء من تجهيز جميع اللجان الإمتحانية وفرشها بالأثاث المناسب للمرحلة الثانوية، كما تم تجهيز وفرش جميع استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها ٣٤ استراحة على مستوى المحافظة وذلك لاستقبال امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤، وتم تجهيزها بالأثاث ووسائل الإعاشة الجيدة اللازمة. كما تم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل كافة العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم .