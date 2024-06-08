سعر الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم السبت

سعر الذهب اليوم الجمعة.. شهد سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، استقرارا، على خلفية سعر الأوقية العالمية، وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس نحو 3130 جنيهًا للشراء و3120 جنيهًا للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في أسواق الصاغة المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيها.

الذهب عيار21

بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنية الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25040 جنيها..

البنوك المركزية تزيد حيازتها من الذهب

وزادت ثمانية بنوك مركزية احتياطاتها من الذهب بمقدار طن أو أكثر في أبريل، وكان البنك المركزي التركي أكبر مشتري حيث زاد احتياطيات الرسمية بمقدار 8 أطنان، حيث بلغ صافي مشتريات البنك بعد 11 شهرًا متتاليًا من الشراء إلى 38 طنا من الذهب، مما يرفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنًا.

وأعلن البنك المركزي الصيني عن تباطؤ كبير في مشترياته من الذهب، ليشير البنك أن احتياطاته من الذهب ارتفعت بما يقل قليلاً عن 2 طن في أبريل إلى 2264 طنًا - وهي أدنى زيادة شهرية منذ أن استأنف الإبلاغ في نوفمبر 2022 وأقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 18 طنًا قبل أبريل.

استقرت أسعار الذهب، الجمعة، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع زيادة المتداولين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

بحلول الساعة 0321 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتستقر عند 2377.13 دولار للأونصة. وربح المعدن نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2396.00 دولار.

وحام الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.275 بالمئة أمس الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع أبريل مما يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.

قال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي.جي، لوكالة رويترز: "ظلت أسعار الذهب صامدة في الآونة الأخيرة إذ وفر انخفاض عوائد السندات وتراجع الدولار بيئة داعمة للمعدن الأصفر".