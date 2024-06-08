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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يدرس الإطاحة بستة من نجومه الأساسين في الصيف

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

فجرت تقارير صحفية اليوم السبت مفأجاة قوية بشأن قرار نادي بايرن ميونخ بشأن بيع عدد من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن إدارة نادي بايرن ميونخ تواصلت لقرار بعرض 6 لاعبين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة أن إدارة البافاري ستعرض كل من جوشوا كيميتش هدف برشلونة وريال مدريد في المريكاتو، إلي جانب كل من الهولندي ماتياس دي ليخت، سيرجي جنابري، ليون جوريتسكا، كومان، ونصير المزراوي.

ويذكر أن بايرن ميونخ خسر لقب  الدوري الألماني لصالح فريق باير ليفركوزن، كما أنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.

 

 

 

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