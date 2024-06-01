برونو فرنانديز يحسم مستقبله مع اليونايتد بعد اهتمام بايرن ميونخ

شهدت الفترة الأخيرة اهتمام من بايرن ميونخ بالتعاقد مع الدولي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية ألمانية أوضحت أن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع فرنانديز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يرغب المدرب الجديد فينيسنت كومباني التعاقد مع لاعبين مميزين، بعد خروج البفاري خاليًا من البطولات تحت قيادة المدرب السابق توماس توخيل.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن برونو فرنانديز لديه رغبة كبيرة في الاستمرار داخل قلعة "أولد ترافورد" مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن اللاعب يطمح في أن يتطلع لمعرفة مستقبله من قبل إدارة النادي، وذلك من أجل تحديد مصيره.

يذكر أن برونو فيرنانديز لديه عقد مع مانشستر يونايتد، ينتهي في صيف 2026.