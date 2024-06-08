السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو بنسبة نجاح 81,62 %

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2024 بنسبة نجاح 81,62%   بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و 982 طالب .

 

إعدادية المنوفية .. دور مايو 2024م


كما اعتمد المحافظ  نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2024 بنسبة نجاح 78.57 % , وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.22 %وتقدم للامتحان 3958 طالب وحضر 3950 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2024  بنسبة نجاح 72.73 %  حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالب ، فيما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 100 % حيث بلغ عدد المتقدمين 131 طالب.


ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل والناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.

 

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