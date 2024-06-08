ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة وبحوزته 170كيلو حشيش وهيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط ضبط أخطر تشكيل عصابي في الاتجار في المواد المخدرة بمدينة ايتاي البارود، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين، تم التحفظ علي المضبوطات وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي ، بقيام أ.ص.ع.مقيم بمركز إيتاي البارود ،بتكوين تشكيل عصابي مكون من زوجتة ونجله وآخرين بالإتجار في المواد المخدرة ، متخدين من دائرة وادي النطرون مسرحا لمزاولة نشاطهم .

تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي مكون من المقدم عبده خطاب ، والمقدم محمود هندي، والرائد أحمد حمدي لسرعة ضبط التشكيل العصابي .

وبعد إستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ووزوجتة ونجلة بالإضافة إلي خمسة أشخاص آخرين، وبتفتيش مسكنهما تم ضبط 1010طربة من مخدر الحشيش، معدة للبيع تزن حوالي 110كيلو حشيش، بالإضافة إلي 25كيلو جرام حشيش خام ، و4ماكينات لتجهيز مخدر الحشيش، و133إسطوانة لمخدر الهيروين يقدر وزنها 35كيلو جرام، بالإضافة إلي كميات كبيرة من مخدر الأيسو، و80تليفون محمول ومبلغ مالية، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق .