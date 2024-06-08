فرنسيسكان نجع حمادي تحصد المركز الثالث جمهورياً في إلقاء الشعر

أعلنت مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بنجع حمادي شمال قنا، فوز الطالب شهاب محمد أحمد، بالصف الأول الإعدادي، بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية في مجال "إلقاء الشعر " في مسابقة فرنسيسكان جوت تالنت المقامة بالمركز الكاثوليكي للسينما بالقاهرة.

وشارك فعاليات التكريم، الآباء الفرنسيسكان، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، و الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، و الأب مخلص مصري منسق مدارس الفرنسيسكان بمصر، ونخبة من الفنانين والفنانات من بينهم الفنانة نرمين الفقي، و الفنان أحمد فهيم، والمخرج بيتر ميمي، و المخرج رضا شوقي.

من جانبه، تقدم الآب باسيليوس كمال المدير العام لمدرسة الفرنسيسكان الخاصة بنجع حمادي، و عماد ممدوح المدير التنفيذي للمدرسة، و مريم نعيم وكيل المدرسة، وجميع العاملين بالمدرسة، بخالص التهاني إلي الطالب الفائز، متمنين له دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات.

يذكر أنه نافس في المسابقة نحو 12 مدرسة، وهى: مدرسة الفرنسيسكان بأبي قير، مدرسة الفرنسيسكان بسيدي بشر، مدرسة الفرنسيسكان بكفر الدوار، مدرسة الفرنسيسكان بالسويس، مدرسة الجمهورية للآباء الفرنسيسكان بالفيوم، مدرسة سانت ماري ببورسعيد، مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط، مدرسة السلام بمنفلوط، مدرسة الفرنسيسكان الابتدائية المشتركة بالأقصر، مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بنجع حمادي، مدرسة الفرنسيسكان بكوم أمبو - أسوان، مدرسة الفرنسيسكان بأرمنت الحيط - الأقصر.

تعليم قنا .. تعليمات صارمة لتجهيز 45 لجنة امتحان للثانوية العامة

وشدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على الغاء خطوط السير المعدة مسبقاً للمتابعة وتكليف أعضاء المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بالمرور على المدارس المعدة كلجان لامتحانات الثانوية العامة وكذلك تلك المجهزة كاستراحات لمراجعة تجهيزات كل مدرسة و التأكد من توافر مبردات مياه وكولمان بكل دور من أدوار اللجنة و مراوح التهوية و عمل الكاميرات ومناسبة المقاعد لطالب المرحلة الثانوية، وكذلك نظافة الفصول و دورات المياه والافنية ، بالإضافة إلى فرش الاستراحات و تجهيزها بكل التجهيزات المناسبة والملائمة بالتنسيق والتعاون مع مجالس أمناء الإدارات و الوحدات المحلية .

جاء ذلك خلال ترأس الوكيل لاجتماع مديرو عموم الإدارات التعليمية بحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام والاستاذ صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني و أعضاء اللجنة الثلاثية ومسئول الاستراحات وأعضاء المتابعة بالمديرية والتوجيه المالي والإداري والسيارات لمناقشة استعداد مديرية التربية والتعليم بقنا لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في 45 لجنة امتحان موزعة على تسعة إدارات تعليمية يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 .

وأكد الوكيل، على التطبيق الحازم لكل التوجيهات التي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية لإنجاح صمام أمان منظومة التعليم ما قبل الجامعي وعدم التهاون مع محاولة الغش أو الإخلال بأعمال الامتحان والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المشكلة بديوان المديرية في حالة حدوث اي طارئ وحظر دخول الطالب أو الملاحظ إلى داخل اللجنة بالهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية.

ونبه على إعداد حرم آمن حول اللجنة ومعاونة رؤساء اللجان من منتسبي الإدارة أو المدرسة في تنظيم دخول الطلاب .

وأضاف الوكيل، أن مديري الإدارات التعليمية مكلفون بتوفير عمال خدمات معاونة من المراحل التعليمية الأخرى للوفاء باحتياجات لجان الامتحان، وتسليم كتبيات المفاهيم إلى رؤساء اللجان بحسب كشوف المناداة وعدم السماح بالعبث بها أو إتلافها لاستردادها مرة أخرى عقب نهاية الامتحانات.