استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأجواء بالإسماعيلية

لليوم الرابع على التوالي تستمر موجة الطقس شديد الحرارة على الأجواء بالإسماعيلية حيث تسجل درجات الحرارة اليوم السبت العظمى ٤٠ درجة مئوية والصغرى ٢٦ درجة مئوية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية من التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال الفترة من الحادية عشر ظهرا حتى الرابعة لما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ونصحت في بيان لها عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس الواقية.وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.مع شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه، وطبقا للارصاد الجوية تستمر هذه الأجواء شديدة الحرارة خلال هذا الأسبوع على المحافظة وتوابعها.

وتحد درجة الحرارة نسبيا من معدلات حركة البيع والشراء داخل الأسواق التجارية في ساعات النهار بسبب حرارة الطقس على أن تعاود نشاطها في ساعات المساء.

وشهدت حركة المرور والمارة في شوارع وميادين مدينة الاسماعيليه صباح اليوم السبت هدوئا على كافة المحاور دون تكدس تزامنا مع عطلة نهاية الاسبوع .فيما بدت الأجواء هادئة بالطرق السريعة والميادين العامة .وبدت حالة الأسواق التجارية العامة هادئة تماما ولم تشهد اقبالا مع ارتفاع درجات الحرارة بمدينة الإسماعيلية وتوابعها .

ويحرص أهالي الإسماعيلية، على التنزه داخل الحدائق العامة والشواطيء في ساعات الليل صيفاً والاستمتاع بتحسن حالة الطقس حيث يتزاحم الأهالي في حدائق الملاحة ونمرة 6 المتاخمة لقناة السويس، كما تنتشر تجمعات الاصدقاء والعائلات في حدائق الدائري والشارع التجاري.

وتشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما اليوم بقافلتي الشمال والجنوب فيما تنتظم حركة صيد الاسماك في البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس تزامنا مع استقرار سرعة الرياح.

وتمتلك محافظة الإسماعيلية شواطيء ممتدة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس.وتشتهر مدينة الإسماعيلية ومدينة فايد وتوابعها ابو سلطان وفنارة وكسفريت بالشواطيء والشاليهات