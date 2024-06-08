تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع لمواجهة البرتغال اليوم

يحل منتخب كرواتيا، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، علي نظيره منتخب البرتغال، في مباراة ودية ذات طابع رسمي ضمن استعدادات الثنائي لكأس أمم أوروبا 2024، والتي ستقام في ألمانيا بدايةً من شهر يونيو الجاري.

ويتواجد منتخب البرتغال في مجموعة تضم كل من تركيا والتشيك وجورجيا، أما زملاء لوكا مودريتش، فتنتظرهم مجموعة قوية بوجود الثنائي إيطاليا وإسبانيا بجانب العنيد ألبانيا.

تشكيل كرواتيا المتوقع لمواجهة البرتغال اليوم

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: بورنا سوسا- يوشكو غفارديول- دوماغوي فيدا- يوسيب يورانوفيتش

خط الوسط الدفاعي: ماتيو كوفاتشيتش- مارتين باتورينا

خط الوسط الهجومي: إيفان بيريشيتش- أندري كراماريتش- لوفرو ماير

الهجوم: برونو بيتكوفيتش

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا الودية اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال وكرواتيا مساء اليوم السبت 8 يونيو 2024، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة البرتغال وكرواتيا الودية عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة.