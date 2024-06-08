السبت 08 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 6 أشخاص في حادث سير بوادي النطرون

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 6أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق وادي النطرون - الضبعة ، دائرة مركز وادي النطرون، إنتقلت الأجهزة لأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، حيث أكدت المعاينة الاولية ، أنة أثناء سير سيارة ملاكي بطريق وادي النطرون - الضبعة ، الكيلو 195 إتجاة الضبعة ، إختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وإنقلبت السيارة علي جانب الطريق .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي ، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

 

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