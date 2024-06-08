Beverly Hills Cop: Axel F|تفاصيل الفيلم قبل عرضه بـ أيام

ينتظر أبطال الفيلم الجديد "Beverly Hills Cop: Axel F" عرضه علي المنصة الإلكترونية نتفليكس، وكان هناك غموض حول الأبطال المشاركين في العمل حتي أزحة المنصة الستار وكشف عن البطل.

نشرت المنصة صورة للنجم الأمريكي إيدى ميرفى، مؤكدًة أنه بطل فيلمها الجديد "Beverly Hills Cop: Axel F" .

Beverly Hills Cop: Axel F

أحداث فيلم Beverly Hills Cop: Axel F

فيلم Beverly Hills Cop: Axel F، يدور حول تولى المحقق الشهير أكسيل فولي (إيدي ميرفي) قضية جديدة بعد غياب طال لما يقرب من 30 عامًا، عندما تتعرض حياة ابنته (تيلور بيدج) للتهديد.

ويعود الشرطي الأسطوري من ديترويت إلى بيفرلي هيلز، حيث يتعاون وابنته مع شريك جديد (جوزيف غوردون ليفيت) وبعض الأصدقاء القدامى، مثل بيلي روز وود (جدج راينهود) وتاجارت (جون أشتون)، للكشف من مُلابسات القضية وحلّها.

Beverly Hills Cop: Axel F

فريق عمل Beverly Hills Cop: Axel F

فيلم Beverly Hills Cop: Axel F من إخراج مارك مولوي، ومستوحى عن شخصيات من تأليف دانييلو باخ ودانيل بيتري جونيور، ومن تأليف ويل بيل، وسيناريو ويل بيل وتوم جورميكان وكيفن إيتن.

ويقوم كل من جوزيف جوردون ليفيت، تايلور بيج، جدج رينهولد، جون أشتون، بول ريزر، برونسون بينشوت، وكيفن بيكون، بـ مشاركة ميرفى بطولة العمل.

Beverly Hills Cop: Axel F

فيلم Beverly Hills Cop

كان فيلم "Beverly Hills Cop" كان واحدًا من أكثر الأفلام الكوميدية ربحًا في الثمانينيات، وحقق نجاحًا كبيرًا. بعد إصداره في عام 1984، تبعته سلسلتان، "Beverly Hills Cop 2" و"Beverly Hills Cop 3"، التي شهدت عودة مورفي بدور أكسل فولي إلى كاليفورنيا بعد نوبات الجريمة في ديترويت.



