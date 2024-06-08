المعاينة المبدئية تكشف " الولاعة " والطفلة سبب حريق العجمي بالإسكندرية

انتقل فريق من الادلة الجنائية والنيابة العامة لمعاينة حريق احد الشقق السكنية بمنطقة العجمى بغرب الاسكندرية للفحص والمعاينة وسؤال شهود العيان .

كشفت المعاينة المبدئية لإدارة المعمل الجنائى عن سبب الحريق الهائل الذى اندلع داخل احد الشقق السكنية أمام أبراج العائلة البيطاش بنطاق حي العجمي ان سبب الحريق هو لهو الطفلة القاطنة مع جديها بالشقة بالولاعه تسبب فى نشوب حريق هائل بالشقة .

تبين من المعاينة فى غفلة الجدان كادت تتسبب الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات فى كارثة حال لهوها " ولاعة " بالصالة بمفردها ليندلع حريق فى الشقة سكنهم . اثناء نوم الجدة وقيام الجد بمشاهدة التليفزيون .

فجاءة سمع الجد صراخ الطفله عقب اندلاع النيران اثناء قيامهما بمحاولة انقاذ الطفلة اصيب الجدان ، بحروق شديدة بمختلف انحاء الجسم .

تلقى العميد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 17 شارع الأمان متفرع من شارع البستان أمام أبراج العائلة بمنطقة البيطاش.

انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشقة محل البلاغ مساحاتها 80 متر تقريبًا واندلاع النيران بالصالة ما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل.

أسفر الحريق عن مصرع الطفلة " جودى محمود " 6 سنوات اثر حروق شديدة توفت فور نقلها الى المستشفى واصيب كل من ناهد علي عبد العال ٥٧ سنة، مصابة بحروق من الدرجة التالتة بالذراعين والوجه، ونقلت إلى مستشفي رأس التين، سعد أحمد محمد ٦٢ سنة، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين والوجه، ونقل الي مستشفي راس التين،

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار، وجرى إخطار الغاز والمياه والكهرباء لفصل المرافق.

وبسؤال المصاب الأول أرجع سبب نشوب الحريق نتيجة لهو حفيدته المذكورة بقداحة «ولاعة» بالصالة ولم يتهم أحد.