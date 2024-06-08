السبت 08 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة.. منتخب جامبيا يلتقي سيشل في تصفيات كأس العالم 2026

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف منتخب جامبيا نظيره سيشل، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. 
 

تنطلق صافرة أحداث مباراة جامبيا ضد سيشل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتقام على الملعب البلدي لبركان في المغرب.
 

ويتواجد منتخب جامبيا المركز الخامس وقبل الأخير في المجموعة السادسة بدون نقاط وهو نفس رصيد منتخب سيشل صاحب المركز السادس والأخير في المجموعة التي يتصدرها منتخب كوت ديفوار بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

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