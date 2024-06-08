غياب ماجواير يثير الجدل في الشارع الرياضي الإنجليزي بعد اعلان قائمة منتخب إنجلترا





يعتقد ماثيو أبسون، مدافع منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، أن فريق المدرب جاريث ساوثجيت لديه ما يكفي من الموهبة للتعامل مع غياب هاري ماجواير في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وتم استبعاد قلب دفاع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من البطولة، التي تنطلق في ألمانيا يوم الجمعة القادم، بعد فشله في التعافي من إصابة تعرض لها في ربلة الساق مطلع الشهر الماضي.

ويثير غياب ماجواير، أحد العناصر الأساسية في دفاع المنتخب الإنجليزي خلال البطولات الثلاث الأخيرة التي شارك فيها فريق (الأسود الثلاثة)، الشكوك بشأن مستوى دفاع منتخب إنجلترا في المسابقة القارية، خاصة بعد تعرض الثنائي جون ستونز ومارك جويهي للإصابة .

وصرح أبسون لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بالقول: "إنها خسارة كبيرة، في منطقة من الملعب لم يتم التخطيط لها بشكل صحيح. كان غياب جون ستونز عن عدة مباريات ومعاناته من الإصابات أمرا مزعجا أيضا لأنه من أفضل لاعبي قلب الدفاع".

وأضاف أبسون: "تعرض مارك جويهي لنهاية مخيبة للآمال الموسم الماضي بسبب الإصابة... كان في حالة جيدة، لكنه غاب بعد ذلك لمدة ثلاثة أشهر".

وأوضح: "إنها منطقة يتعين علينا أن نرى كيف ستمضي الأمور فيها. اعتقد أن لديهم ما يكفي، لديهم بعض المواهب الجيدة، (إيزري) كونسا قام بعمل جيد حقا ويبني الهجمات بشكل رائع".

وتابع "اعتقد أن ستونز وجويهي سيتواجدان في التشكيلة الأساسية ضد صربيا".

ويعد منتخب إنجلترا المرشح الأوفر حظا للتتويج باللقب لدى وكلاء المراهنات، حيث يتطلع للبناء على المسابقات الثلاث الأخيرة التي شارك فيها.

وصعد منتخب إنجلترا للدور قبل النهائي في كأس العالم 2018 بروسيا، قبل أن يتأهل لنهائي كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2020)، ثم بلغ دور الثمانية في مونديال قطر 2022.

وأكد أبسون أن عدم فوز المنتخب الإنجليزي بكأس الأمم الأوروبية في ألمانيا سيكون مخيبا للآمال.

وقال: "ستكون خيبة أمل كبيرة. لا اعتقد أن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به بشكل مختلف".

واختتم أبسون تصريحاته قائلا: "الفريق في وضع جيد، لدينا خيارات هجومية رائعة فيما حققنا في البطولات الماضية نجاحا كبيرا، ومما يثير الإعجاب أننا نتقدم باستمرار إلى الأدوار النهائية".