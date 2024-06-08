10 نصائح لتجنب الإجهاد الحراري

شهدت محافظات مصر ارتفاعا فى درجات الحرارة، وبعض المحافظات زادت الموجة الحرارية بشكل مضاعف اثر التغييرات المناخية التي يشهدها العالم.

في الموجات الحارة، تزداد إصابة المواطنين تحديدًا كبار السن والأطفال، بعد ارتفاع الإصابات حذرت وزارة الصحة والسكان بتجنب موجات الحرارة.

ووجهت وزارة الصحة والسكان بسلسلة من النصائح يجب اتباعها في حال الشعور، بالإجهاد الحراري لتفادي المضاعفات.

في ضوء ذلك ننشر نصائح وزارة الصحة أبرزها كالآتي:-

شرب الماء والسوائل الباردة. الانتقال إلى مكان أكثر برودة. التوقف عن ممارسة كافة الأنشطة والراحة. شرب المياه والعصائر الطبيعية. عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة. ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفية فاتحة اللون. تفادي دخول الأتربة. الاستعانة بالمراوح والمبردات. استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة. تجنب خروج كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة في حالة ارتفاع درجات الحرارة وعدم التعرض لأشعة الشمس.

درجات الحرارة اليوم 8-6-2024

نشرت الهيئة درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بالمحافظات اليوم والتي جاءت كالتالي:

درجة الحرارة في القاهرة .. 27 و 41

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 31

درجة الحرارة في المنصورة .. 25 و 40

درجة الحرارة في الزقازيق .. 27 و 41

درجة الحرارة في طنطا .. 25 و 40

درجة الحرارة في دمياط .. 24 و 34

درجة الحرارة في بورسعيد .. 24 و 35

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 23 و 42

درجة الحرارة في السويس .. 24 و 41

درجة الحرارة في العريش .. 23 و 36

درجة الحرارة في رفح .. 22 و 36

درجة الحرارة في رأس سدر .. 26 و 41

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و 36

درجة الحرارة في الطور .. 24 و 37

درجة الحرارة في طابا .. 24 و 38

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 31 و 42

درجة الحرارة في العلمين .. 22 و 32

درجة الحرارة في مطروح .. 21 و 30

درجة الحرارة في السلوم .. 19 و 31

درجة الحرارة في سيوة .. 24 و 43

درجة الحرارة في الغردقة .. 29 و 41

درجة الحرارة في مرسى علم .. 28 و 41

درجة الحرارة في الفيوم .. 23 و 41

درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و 42

درجة الحرارة في المنيا .. 24 و 42

درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و 43

درجة الحرارة في سوهاج .. 29 و 44

درجة الحرارة في قنا .. 29 و 46

درجة الحرارة في الأقصر .. 30 و 47

درجة الحرارة في أسوان .. 31 و 47

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 29 و 46

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 29 و 46

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و 38

درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 37

درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 39

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 37