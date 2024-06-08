أبرز المستبعدين بعد الإعلان عن قائمة منتخب النمسا لبطولة يورو 2024

أعلن رالف رانجينك، المدير الفني للمنتخب النمساوي، عن القائمة النهائية للفريق في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا، والتي تضمنت 12 لاعبا في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، من أصل 26 في القائمة.

ويتواجد مارسيل سابيترز، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، من ضمن 12 لاعبا بالفريق في (بوندسليجا)، بالإضافة إلى كونراد لايمر لاعب بايرن ميونخ، وكريستوف باومجارتنر، لاعب لايبزج وزميله في الفريق نيكولاس سيوالد.

واستبعد رانجينك ثلاثة لاعبين من القائمة الأولية التي ضمت 29 لاعبا، وهم توبياس لوال لاعب فريق لاينزر أسك، وثيرنو بالو لاعب فولفسبورج، وستيفان لاينر لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، والذي عاد للمشاركة في المباريات في يناير الماضي بعدما خضع لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية.

وقال رانجينك في بيان أصدره الاتحاد النمساوي لكرة القدم: "القرار لم يكن سهلا بالنسبة لي، من المهم لي أن أشرح أسباب ذلك للاعبين الثلاثة في لقاءات منفصلة".

ويخوض منتخب النمسا آخر مبارياته الودية أمام سويسرا اليوم السبت، قبل أن ينتقل إلى معسكره في العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء.

وستكون المباراة الأولى للفريق في أمم أوروبا في مواجهة فرنسا، أحد المرشحين للفوز باللقب، يوم 17 يونيو الجاري، كما تضم المجموعة الرابعة كذلك منتخبي هولندا وبولندا.