اليوم.. الأهلي يواجه النجوم وديًا استعدادا للدوري الممتاز

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الأهلي نظيره نادى النجوم في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين استعدادا لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة بعد الحصول على راحة سلبية أمس الخميس وذلك استعدادا لمواجهة النجوم وديًا غدا السبت في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بعودة منافسات الدوري بمواجهة فاركو.



موعد مباراة الأهلي وفاركو القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فاركو في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 14 من شهر يونيو للعام الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو القادمة

وتذاع مباراة الأهلي أمام فاركو على قناة "أون تايم سبورت 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.



وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار استعداد الفريق لمباراة فاركو المقبلة في الدوري المصري الممتاز.