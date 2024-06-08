نشطاء سودانيون: والدعم السريع تقتل 100 شخص على الأقل بهجوم على قرية

قتل ما لا يقل عن 100 شخص وأصيب العشرات، بعد أن هاجمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية قرية في إقليم الجزيرة في السودان، حسبما قال مسؤولون.

مجزرة في قرية بولاية الجزيرة في السودان

وكانت النساء والأطفال وكبار السن من بين ضحايا الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على قرية ود النورة في الجزيرة، حسبما قال ميني أركو ميناوي، حاكم إقليم دارفور، على موقع إكس، تويتر سابقا.

وقالت مجموعة شعبية أنشئت لحماية السكان في ود مدني، عاصمة الجزيرة، في وقت متأخر من يوم الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن القوة شبه العسكرية، التي تقاتل الجيش السوداني منذ أكثر من عام، استخدمت المدفعية الثقيلة لمحاصرة القرية ومهاجمتها.

واتهمت لجنة مقاومة مدني، التي تعرضت للتهديد والهجوم من قبل قوات الدعم السريع في الماضي، القوات شبه العسكرية بنهب ود النورة في خضم الهجمات التي قالت إنها بدأت صباح الأربعاء.

زعمت قوات الدعم السريع في ديسمبر أنها سيطرت على ود مدني، على بعد حوالي 100 كيلومتر (60 ميلا) جنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم، وملاذا لمئات الآلاف من النازحين بسبب القتال.

قالت لجنة المقاومة إن قوات الدعم السريع اجتاحت القرية، وشردت السكان، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى أجزاء أخرى من مديرية المناقيل.

أدانت الحكومة الانتقالية السودانية في بيان على قناتها على تلغرام الهجمات ودعت المجتمع الدولي إلى محاسبة قوات الدعم السريع.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي، الذي أنشئ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019 "هذه أعمال إجرامية تعكس السلوك المنهجي لهذه الميليشيات (قوات الدعم السريع) في استهداف المدنيين ونهب ممتلكاتهم وتهجيرهم قسرا من مناطقهم".

زعمت قوات الدعم السريع في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن الجيش السوداني خطط لمهاجمة قواته في جبل العليا ، غرب منطقة المناقل ، من خلال تعبئة القوات المسلحة السودانية في ثلاث قواعد لم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق من هذا الادعاء.

وأشارت الجماعة شبه العسكرية إنها هاجمت ثلاثة معسكرات غرب وشمال وجنوب ود النورة، واشتبكت مع الجيش السوداني.

وتابعت قوات الدعم السريع في بيانها "قواتنا لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي تحركات أو تجمعات من قبل العدو وستعمل على ملاحقة العدو وهزيمته".

دمرت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني البلاد حيث انتشرت الاشتباكات في مدن متعددة ودفعت سكانها إلى حافة المجاعة.

وقتل أكثر من 14 ألف شخص وجرح الآلاف وقد نزح مئات الآلاف.