بوتين: الاقتصاد الروسي ينمو رغم العقوبات الشديدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الروسي ينمو على الرغم من العقوبات الدولية الشديدة ووسعت البلاد علاقاتها الاقتصادية مع دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث سعى إلى جذب المستثمرين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي كلمته أمام قادة بوليفيا وزيمبابوي وقادة الأعمال في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، قال بوتين إن روسيا "لا تزال واحدة من المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية"، على الرغم من حقيقة أن البلاد تخضع لعقوبات شاملة لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي

وتستخدم روسيا المنتدى منذ عقود كعرض للترويج لتنمية البلاد، على الرغم من أن المسؤولين والمستثمرين الغربيين ابتعدوا عن الجلسة لأن العقوبات قطعت الكثير من تجارة روسيا مع أوروبا الغربية والولايات المتحدة وحلفائهما.

المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في روسيا هو القتال في أوكرانيا - الآن مهم للكرملين اقتصاديا كما هو سياسي.

يجد الروس عددا قليلا من المواد الغذائية الأساسية المستوردة ، وقد اختفت معظم العلامات التجارية العالمية - أو تم تجسيدها كمكافئات روسية. ولكن لم يتغير الكثير من الناحية الاقتصادية بالنسبة لمعظم الروس، حيث أعطى الإنفاق الحكومي الهائل على المعدات العسكرية والمدفوعات الضخمة للجنود المتطوعين دفعة قوية للاقتصاد.

وسيطر بوتين بشدة على ظهوره في وسائل الإعلام منذ إرسال قواته إلى أوكرانيا لكنه تلقى أسئلة يوم الأربعاء من صحفيين دوليين بينهم بعض من دول غربية انتقدها على هامش المنتدى.

حلفاء الناتو

في ذلك الاجتماع، حذر بوتين من أن روسيا يمكن أن توفر أسلحة بعيدة المدى للآخرين لضرب أهداف غربية ردا على حلفاء الناتو الذين يسمحون لأوكرانيا باستخدام أسلحتهم لمهاجمة الأراضي الروسية.

كما أكد مجددا استعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية إذا رأت تهديدا لسيادتها.

في العام الماضي، لم تتم دعوة الصحفيين من البلدان التي تعتبرها روسيا غير ودية - بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي - إلى المنتدى.

شروط مفاوضات روسيا مع أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة لدخول مفاوضات مع أوكرانيا، ولكن وفقًا للشروط التي نوقشت في مينسك وإسطنبول، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ويضيف بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: إذا كانت هناك رغبة في التفاوض، فيمكنك العثور مع من سيتم التفاوض، ونحن مستعدون لهذه المفاوضات، ولكن فقط، أكرر، على الشروط التي اتفقنا عليها عندما بدأنا هذه المفاوضات في مينسك ثم في إسطنبول، وليس وفق شروط خيالية.

وكان بوتين قد أعرب عن أسفه سابقا للفشل في تنفيذ اتفاقيات مينسك في بداية الصراع مع أوكرانيا.

وتتعلق الاتفاقيات بوقف إطلاق النار وتعديل دستوري بين كييف والقوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.

وتوسطت فيها روسيا وفرنسا وألمانيا في عامي 2014 و2015.