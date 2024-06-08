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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بالمستندات.. الوفد تنشر وقائع التربح الوظيفي لرئيس مركز دير مواس المعزول

رئيس مركز ديرمواس
رئيس مركز ديرمواس المعزول

مازالت اصداء عزل وإيقاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا عن العمل لمدة 3 أشهر وعزله عن منصبه ، وإحالته وإثنان أخرين للمحكمة التأديبة ، ثم بلاغ اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بإحالة رئيس مركز ومدينة ديرمواس للتحقيق بتهمة التربح الوظيفي ، حديث رجل الشارع المنياوي.

وكشفت التحقيقات تلقي رئيس المركز وأخرين، تبرعات مالية قدرت بــ 400 ألف جنيه، نظير الإفراج عن ( الخلاطة ) ومعدات البناء ، دون ان تخضع تلك التبرعات لدورة مستندية كاملة ، من حيث اضافتها لقسم الايرادات والإنفاق منها وفق أذون صرف ، كما  لم يتم إضافتها لصندوق خدمات المحافظة ، إضافة ، إلى شكاوى أخرى  قيد التحقيق ، وهي إستخدام سيارة العمل  لنقله إلى مسقط رأسه بأبوقرقاص  بالمخالفة للقانون ، لتحصل الوفد على صورة ضوئية من خطوط سير السيارة المخصصة لرئيس المركز لنقله لمنزله بأبوقراص بالمخالفة للقانون ، حيث ان القانون قد حدد استخدام سيارة العمل فقط داخل مركز بني مزار ، او نقله لحضور اجتماعات ديوان عام محافظة المنيا .

 

وذكر أن ، المحاسب هشام فايز عمل رئيسا لمركز ومدينة مطاي ، تولى العمل إعتبارا من 1 إبريل 2023 وحتى 22 فبراير 2024  ، وبعدها تم نقله للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني مزار إعتبارا من 22 فبراير 2024 وحتى 21 مايو 2024 ، ليتم نقله للعمل رئيسا  لمركز ومدينة ديرمواس ، وأن الشكاوى المحررة ضد رئيس المركز المعزول ، جاءت من اهالي مركز ومدينة بني مزار ، والتي رصدت كافة مخالفاته المالية بالمستندات ، وقامت بتقديمها لجهات التحقيق بالنيابة الإدارية ، والتي قررت عزل رئيس المركز عن مهام منصبه لمدة 3 أشهر وإثنان آخران ، وإحالتهم للمحكمة التأديبية  بتهمة التربح الوظيفي بمبلغ 400 ألف جنيه .

 

ورصدت الوفد أنه خلال فترة عمل رئيس المركز المعزول بمركز ومدينة بني مزار ، قام بإصدار قرارات نقل تعسفية ، دون إجراء تحقيقات ، وذلك بالقرار رقم  61 لسنه 2024، في شهر إبريل 2024 ، حيث تم النقل التعسفي وبدون تحقيق لعدد 10 موظفين ، وشمل قرار النقل كل من ، احمد رفعت كمال فني تنظيم نقلا من مجلس قروي  صندفا ، للعمل بقسم الإشغالات ، علاء محمد عالق نقلا من مجلس قروي صندفا للعمل بالمركز التكنولوجي ، علاء عبدالحليم احمد ، هانى بطرس سعيد للمركز التكنولوجي ، رضا محمود احمد  عماد مصطفى محمد حسن احمد رجب ادارة ، احمد كرم احمد ادارة ، محمود كرم احمد ، حمزه حسنى حبشى  للعمل بالإدارة الهندسية.

 

كما تم النقل التعسفي بالقرار رقم 81 لسنه 2024 ، دون إجراء تحقيقات لكل من ، احمد صلاح شحاته سائق بالوحدة المحلية لمركز ببنى مزار، للعمل بمجلس قروي بنى صامت ، رضا انور متولى سائق  بالوحدة المحلية لمركز ببنى مزار ، للعمل بمجلس قروي أبو جرج، احمد نجيب احمد من مجلس قروي أبوجرج ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز بنى مزار ، تامر محمد عوض من مجلس قروي بنى صامت ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز بنى مزار.

 

وتشهد الوحدات المحلية لمركزي بني مزار ومطاي ، لمراجعات لكافة التبرعات والدفاتر والسجلات ، من قبل التفتيش المالي والإداري ، ومسؤولي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لرصد كافة المخالفات التي ارتكبها رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، الأمر الذي يثير ذعر بعض المتورطين في عمليات التربح تخوفا من ان تطالهم تهم التربح الوظيفي ، وليصبح عزل رئيس مركز ومدينة ديرمواس حديث الساعة لرجل الشارع  المنياوي ، وخاصة  بمركزي بني مزار ومطاي .

 

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أصدر قرارا ، بإقالة المحاسب هشام . ف . م ،  رئيس احدي الوحدات المحلية لمركز ومدينة ديرمواس ، من منصبه، وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق بعد أيام من نقله ضمن حركة تنقلات بين رؤساء المدن ، وكشفت التحقيقات  ، أن التهمة الموجهة إلي رئيس الوحدة ، هي استغلال وظيفته كرئيسا لمركز ومدينة ديرمواس ، في التربح والإستيلاء على أموال الغرامات والتبرعات ، التي يقوم بدفعها مقاولين البناء لفك الضبط عن معداتهم التي يتم ضبطها أثناء قيام الوحدات المحلية بضبطها ، أثناء حملة إزالة المباني المخالفة ، وأن رئيس المركز ومعه إثنان من الموظفين ، قد قاما بالإستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه ، خلال فترة عمله رئيسا لمركز ومدينة بني مزار  .

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