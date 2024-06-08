بالمستندات.. الوفد تنشر وقائع التربح الوظيفي لرئيس مركز دير مواس المعزول

مازالت اصداء عزل وإيقاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا عن العمل لمدة 3 أشهر وعزله عن منصبه ، وإحالته وإثنان أخرين للمحكمة التأديبة ، ثم بلاغ اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بإحالة رئيس مركز ومدينة ديرمواس للتحقيق بتهمة التربح الوظيفي ، حديث رجل الشارع المنياوي.

وكشفت التحقيقات تلقي رئيس المركز وأخرين، تبرعات مالية قدرت بــ 400 ألف جنيه، نظير الإفراج عن ( الخلاطة ) ومعدات البناء ، دون ان تخضع تلك التبرعات لدورة مستندية كاملة ، من حيث اضافتها لقسم الايرادات والإنفاق منها وفق أذون صرف ، كما لم يتم إضافتها لصندوق خدمات المحافظة ، إضافة ، إلى شكاوى أخرى قيد التحقيق ، وهي إستخدام سيارة العمل لنقله إلى مسقط رأسه بأبوقرقاص بالمخالفة للقانون ، لتحصل الوفد على صورة ضوئية من خطوط سير السيارة المخصصة لرئيس المركز لنقله لمنزله بأبوقراص بالمخالفة للقانون ، حيث ان القانون قد حدد استخدام سيارة العمل فقط داخل مركز بني مزار ، او نقله لحضور اجتماعات ديوان عام محافظة المنيا .

وذكر أن ، المحاسب هشام فايز عمل رئيسا لمركز ومدينة مطاي ، تولى العمل إعتبارا من 1 إبريل 2023 وحتى 22 فبراير 2024 ، وبعدها تم نقله للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني مزار إعتبارا من 22 فبراير 2024 وحتى 21 مايو 2024 ، ليتم نقله للعمل رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس ، وأن الشكاوى المحررة ضد رئيس المركز المعزول ، جاءت من اهالي مركز ومدينة بني مزار ، والتي رصدت كافة مخالفاته المالية بالمستندات ، وقامت بتقديمها لجهات التحقيق بالنيابة الإدارية ، والتي قررت عزل رئيس المركز عن مهام منصبه لمدة 3 أشهر وإثنان آخران ، وإحالتهم للمحكمة التأديبية بتهمة التربح الوظيفي بمبلغ 400 ألف جنيه .

ورصدت الوفد أنه خلال فترة عمل رئيس المركز المعزول بمركز ومدينة بني مزار ، قام بإصدار قرارات نقل تعسفية ، دون إجراء تحقيقات ، وذلك بالقرار رقم 61 لسنه 2024، في شهر إبريل 2024 ، حيث تم النقل التعسفي وبدون تحقيق لعدد 10 موظفين ، وشمل قرار النقل كل من ، احمد رفعت كمال فني تنظيم نقلا من مجلس قروي صندفا ، للعمل بقسم الإشغالات ، علاء محمد عالق نقلا من مجلس قروي صندفا للعمل بالمركز التكنولوجي ، علاء عبدالحليم احمد ، هانى بطرس سعيد للمركز التكنولوجي ، رضا محمود احمد عماد مصطفى محمد حسن احمد رجب ادارة ، احمد كرم احمد ادارة ، محمود كرم احمد ، حمزه حسنى حبشى للعمل بالإدارة الهندسية.

كما تم النقل التعسفي بالقرار رقم 81 لسنه 2024 ، دون إجراء تحقيقات لكل من ، احمد صلاح شحاته سائق بالوحدة المحلية لمركز ببنى مزار، للعمل بمجلس قروي بنى صامت ، رضا انور متولى سائق بالوحدة المحلية لمركز ببنى مزار ، للعمل بمجلس قروي أبو جرج، احمد نجيب احمد من مجلس قروي أبوجرج ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز بنى مزار ، تامر محمد عوض من مجلس قروي بنى صامت ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز بنى مزار.

وتشهد الوحدات المحلية لمركزي بني مزار ومطاي ، لمراجعات لكافة التبرعات والدفاتر والسجلات ، من قبل التفتيش المالي والإداري ، ومسؤولي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لرصد كافة المخالفات التي ارتكبها رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، الأمر الذي يثير ذعر بعض المتورطين في عمليات التربح تخوفا من ان تطالهم تهم التربح الوظيفي ، وليصبح عزل رئيس مركز ومدينة ديرمواس حديث الساعة لرجل الشارع المنياوي ، وخاصة بمركزي بني مزار ومطاي .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أصدر قرارا ، بإقالة المحاسب هشام . ف . م ، رئيس احدي الوحدات المحلية لمركز ومدينة ديرمواس ، من منصبه، وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق بعد أيام من نقله ضمن حركة تنقلات بين رؤساء المدن ، وكشفت التحقيقات ، أن التهمة الموجهة إلي رئيس الوحدة ، هي استغلال وظيفته كرئيسا لمركز ومدينة ديرمواس ، في التربح والإستيلاء على أموال الغرامات والتبرعات ، التي يقوم بدفعها مقاولين البناء لفك الضبط عن معداتهم التي يتم ضبطها أثناء قيام الوحدات المحلية بضبطها ، أثناء حملة إزالة المباني المخالفة ، وأن رئيس المركز ومعه إثنان من الموظفين ، قد قاما بالإستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه ، خلال فترة عمله رئيسا لمركز ومدينة بني مزار .