سقوط مستريح تجارة مواد البناء بطما في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على صاحب ومدير شركة خاصة لمواد البناء يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على 10 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 3.1 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج يتضمن بلاغ "أبو العباس . م . ص . م" 49 سنة عامل وعدد " 9 " آخرين يقيمون دائرة مركز طما بتضررهم من "أحمد . ع . ع . م" 50 سنة صاحب ومدير شركة خاصة لمواد البناء يقيم دائرة مركز طما لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 3.100.000 ] ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة مواد البناء من خلال شركته المشار إليها مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 5 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج من إلقاء القبض على ربة منزل في منتصف العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليها في عدة قضايا لقيامها بالنصب والاحتيال على سيدة حاصلة على دبلوم صنايع والإستيلاء منها على مبالغ مالية بزعم مقدرتها على إنهاء إجراءات حصولها على شقة سكنية بالاسكان الاجتماعي عن طريق علاقاتها بالمسئولين إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم شرطة أول سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "رشا . ع . م . ع" 39 سنة حاصله علي دبلوم صناعي ومقيمه دائرة قسم أول سوهاج بتضررها من "نور . م . ع . ا" 46 سنة تقيم دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليها في عدد قضايا [ تبديد – إستيلاء نصب – إيصال أمانة ] بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها علي مبلغ "27.000" سبعة وعشرون ألف جنيه بزعم قدرتها علي إنهاء إجراءات حصولها على شقة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين .





عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي المستولى عليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .