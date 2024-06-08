مصرع عامل و3 سائقين بسبب قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأخميم

لقي عامل و3 سائقين من أسرة واحدة يقيمون بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصرعهم عقب وصولهم مستشفى أخميم المركزي متأثرين بإصابتهم بحالة اختناق عقب انتشالهم بمعرفة قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية من بئر صرف صحي داخل منزل جدهم أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وجرى التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين قيام كل من :- "طلعت . خ . م . ا" 22 سنة عامل ونجل عم الأول "عبد الحميد . ك . ع . ا" 22 سنة سائق وشقيق الثاني "محمد . ك . ع . ا" 35 سنة سائق ونجل عمهم "مجدي . ح . ع . ا" 34 سنة سائق يقيمين بذات الناحية بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل بئر صرف صحي بمنزل جدهم ملك "عبد الحميد . ا . د" وحال ذلك حدثت لهم حالة إختناق وتم إستخراجهم بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقلهم لمستشفى أخميم المركزي وتوفوا عقب وصولهم .





وتم ضبط شريك المذكورين بالمنزل "السيد . ح . م . م" 38 سنة نجار ومقيم دائرة المركز [ نجل خالتهم ] وكذا أدوات الحفر وبمواجهته اقر بإشتراكه والمذكورين في الحفر والتنقيب عن الآثار .





وبسؤال عم المتوفيين عزت ع ا د- سن 72 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج من إلقاء القبض على ربة منزل في منتصف العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليها في عدة قضايا لقيامها بالنصب والاحتيال على سيدة حاصلة على دبلوم صنايع والإستيلاء منها على مبالغ مالية بزعم مقدرتها على إنهاء إجراءات حصولها على شقة سكنية بالاسكان الاجتماعي عن طريق علاقاتها بالمسئولين إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم شرطة أول سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "رشا . ع . م . ع" 39 سنة حاصله علي دبلوم صناعي ومقيمه دائرة قسم أول سوهاج بتضررها من "نور . م . ع . ا" 46 سنة تقيم دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليها في عدد قضايا [ تبديد – إستيلاء نصب – إيصال أمانة ] بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها علي مبلغ "27.000" سبعة وعشرون ألف جنيه بزعم قدرتها علي إنهاء إجراءات حصولها على شقة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين .





عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي المستولى عليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .