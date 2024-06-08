فيديو.. عمر كمال ومحمود الليثي يطرحان أغنية أنا بطل السوق

طرح المطربان محمود الليثي وعمر كمال أحدث أعمالهما الغنائية فيديو كليب أنا بطل السوق، وذلك بعد أيام من رحيل والدة محمود الليثي.

والأغنية من كلمات أحمد يوسف الجوكر ومصطفى الجن، ألحان رمضان البرنس، توزيع باسم منير، وإخراج أشرف رمضان.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا عم الجيل ولا ليا بديل

ولا في التوكيل واسأل عني

أنا واحد بس مش عايز حس

بتكلم هوس اسمع مني

من غير شعارات ولا ولا حورات

إحنا البابات واسأل عنا

هيقولوا إدرات وأصحاب مطارات اه يابغبغنات

على الفاضي زنه

اصحوا فوقوا رقم واحد

مش شاغل بالي بي واحد

باختصار عليكم راحت

يذكر أن الأغنية تم تأجيل طرحها حدادا على رحيل والدة المطرب محمود الليثي، وكتب عمر كمال عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تأجيل نزول أغنية بطل السوق المقرر نزولها اليوم لظروف وفاة والدة الفنان محمود الليثى رحمة الله عليها".

صعوبة البدايات

قال عمر كمال،عن الصعوبات التي واجهته في بدايته الفنية، قائلا: "مكنتش عارف أتأجر بدلة عشان اعرف اشتغل، وسعري زمان وفي بدايتي الفنية 300 جنيه في الفرح".

وكشف عمر كمال، في لقاء مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج الخلاصة، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الجمعة، لأول مرة، تفاصيل نجاته من عملية سطو خلال وجوده في أحد البنوك بأمريكا لافتتاح حساب دولاري ونجاته من الموت.

وأشار عمر كمال إلى أنه كان في زيارة لأمريكا بعد أزمة كورونا بعام ونصحه المترجم الذي كان يلازمه، بأن يفتح حساب بأمريكا وخلال ذهابه لأحد البنوك فوجئ بعملية سطو مسلح ونجا من الموت.

وحرص مطرب المهرجانات، عمر كمال، على الرد علي منتقديه بسبب شراءه سيارة حديثة تجاوزت قيمتها العشرة ملايين جنيهًا.

ونشر عمر كمال عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، فيديو يتحدث من خلاله عن المهن التي عمل بها، قبل دخوله الوسط الفني، والذى أكد على أنه كان يعمل أمن لمدة 12 ساعة يوميًا مقابل تقاضي أجر 1200 جنيهًا.

وقال:"اشمعنى أنا اللى الناس بتنتقدني، ويقولوا أصله بيقلد فؤاد ولما غنيت مهرجانات لسة الناس بتهاجهم، محدش يعرف أنا تعبت قد إيه ولا اشتغلت في إيه عشات أوصل للي أنا فيه".

وأشاد الفنان محمد فؤاد بالمطرب عمر كمال فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، مؤكدًا أنه لا يهتم بمقاييس السوشيال ميديا كثيرًا، مضيفًا: "عمر كمال جواه فنان كويس.. وجواه مدرسة محمد فؤاد".