مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 199 منشأة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية شنت، حملات تفتيشية على 199 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة. وذلك تحت إشراف دكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي و بقيادة الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتورة لبنى عابد مدير إدارة الأغذية بالمديرية.

وكشف مكين أن الحملات أسفرت من تحرير 160 محضرا وسحب 91 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وتمكنت الحملات من إعدام 945 كيلو من أغذية متنوعة و 276 لترا عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وفي سياق متصل قام مكتب الأغذية بنبروه بضبط عدد 50 كرتونة زنة الكرتونة 15 كجم باجمالي وزن 750 كجم سمك ماكريل مجمد بالرأس بسبب سوء التخزين و عدم استيفاء الاشتراطات الصحية للثلاجة السمك غير مجمد و به علامات تحلل وتم إعدامه إلى جانب 15 كجم كبده للتغير في الخواص الطبيعية و ظهور علامات الفساد.



كما تم ضبط مخزن فسيخ به 4200 كجم فسيخ لعدم وجود بيانات و مصدر تلوث و نقص شديد في الاشتراطات و ضبط 2100 كجم ملح لتخزينه في العراء و التلوث.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.