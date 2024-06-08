شريف سلامة يستعد لتصوير مسلسل كامل العدد 3 وينتظر "هابي بيرزداي"

يستعد الفنان شريف سلامة، لتصوير مسلسل كامل العدد 3، وتشاركه بطولته الفنانة دينا الشربيني، ومقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

ومن ناحية أخرى، ينتظر شريف سلامة موعد عرض فيلم “هابي بيرزداي“ خلال الفترة المقبلة، وتشاركه بطولته النجمة نيللي كريم، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي.

ويظهر شريف خلال أحداث الفيلم بشخصية طليق نيللي، للمرة الثانية بعد مسلسل فاتن أمل حربي، ويتناول العمل العديد من القضايا منها عمالة الأطفال، والفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر.

آخر أعمال شريف سلامة

عرض للفنان شريف سلامة، آخيرًا مسلسل كامل العدد، ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وشاركه البطولة مجموعة من النجوم، أبرزهم: دينا الشربيني، ميمي جمال، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشمشرجي .

تفاصيل مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023 .

مسلسل كامل العدد +1

أحداث مسلسل كامل العدد الجزء 1

تتضمن أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى، كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.

صدقي صخر ينضم لمسلسل كامل العدد+ 1

وكان الفنان صدقي صخر، انضم لأبطال مسلسل كامل العدد +1، إذ خاض من خلاله السباق الرمضاني الماضي 2024.