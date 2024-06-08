منتخب انجلترا يخسر أمام آيسلندا وديا

خسر منتخب انجلترا أمام ضيفه منتخب أيسلندا، بهدف، في المواجهة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "ويمبلي"، في إطار الاستعدادات قبل انطلاق منافسات يورو 2024.

جاء هدف منتخب أيسلندا عن طريق يون داجور ثورستينسون في الدقيقة الثانية عشرة مع بداية أحداث اللقاء، من تسديدة زاحفة سكنت على يمين حارس المنتخب الإنجليزي.

وتعد مباراة أيسلندا هي البروفة الأخيرة لمنتخب إنجلترا قبل التوجه إلي ألمانيا لخوض منافسات يورو 2024.

وبدأ المنتخب الإنجليزي استعداداته الودية لمنافسات يورو 2024، بالفوز على البوسنة والهرسك 3-0 يوم 3 يونيو الماضي.

وتستضيف ألمانيا منافسات كأس الأمم الأوروبية، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو ويشارك منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة في "يورو 2024"، مع الدانمارك وسلوفينيا وصربيا.

وبدأ منتخب إنجلترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامسديل.



الدفاع: ووكر، تريبير، ستونز وجويهي.



الوسط: ديكلان رايس، ماينو وفودين.



الهجوم: هاري كين، بالمر وجوردون.

